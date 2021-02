Coronavirus | in Piemonte arrivate 11mila dosi di vaccino Moderna e 20mila di AstraZeneca

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nuova fornitura di vaccini in. Vaccini per anziani e personale scolastico: come prenotare Nel tardo pomeriggio di sabato sono state consegnate alle 11.100dile ...

solops : Coronavirus Piemonte, il bollettino di sabato 13 febbraio: +749 i nuovi casi, +16 i decessi - quotidianopiem : Coronavirus Piemonte, il bollettino di sabato 13 febbraio: +749 i nuovi casi, +16 i decessi - infoitinterno : Immagine Bollettino coronavirus Piemonte: 16 decessi e 749 nuovi positivi - infoitinterno : Coronavirus in Piemonte, bollettino di sabato 13 febbraio 2021: i dati dei contagi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, Piemonte: 869 nuovi contagi e 20 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte

... dunque, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome vede in area gialla Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,, ...Intanto sono 3.514 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate sabato all'Unità di Crisi della Regione. A 1.045 è stata somministrata la seconda dose. Dall'inizio ...12 regioni italiane hanno sottoscritto un accordo per regolamentare i tamponi rapidi ed effettuarli a prezzi calmierati. Ecco quali sono. E Messina è un caso virtuoso a sé ...Ma in Abruzzo scatta la zona rossa nelle province di Chieti e Pescara. Si stima che nella zona il 50 per cento dei casi sia riconducibile alla variante inglese ...