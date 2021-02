Coronavirus, in Lombardia 21 nuovi decessi (ieri 61) e +10 pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bollettino del 14 febbraio Diminuiscono i nuovi casi di contagio da Coronavirus nella regione Lombardia: +1.987, a fronte dei 2.277 di 24 ore fa e dei 2.526 contagi del giorno precedente. Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 30.289 (ieri erano stati 40.978, due giorni fa 38.465): i test nella regione, dall’inizio dell’emergenza, sono stati fino a questo momento 6.111.063. La percentuale di positività sale oggi a 6.5% a fronte del 5,5% di 24 ore fa. Da ieri nella regione sono state registrate 21 vittime positive a Sars-Cov-2 (ieri erano stati 61, due giorni fa 47): numeri che portano il computo complessivo di decessi a 27.781. Con oggi invece le guarigioni in Lombardia toccano quota 484.680 ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bollettino del 14 febbraio Diminuiscono icasi di contagio danella regione: +1.987, a fronte dei 2.277 di 24 ore fa e dei 2.526 contagi del giorno precedente. Il totale dei tamponi effettuati24 ore è di 30.289 (erano stati 40.978, due giorni fa 38.465): i test nella regione, dall’inizio dell’emergenza, sono stati fino a questo momento 6.111.063. La percentuale di positività sale oggi a 6.5% a fronte del 5,5% di 24 ore fa. Danella regione sono state registrate 21 vittime positive a Sars-Cov-2 (erano stati 61, due giorni fa 47): numeri che portano il computo complessivo dia 27.781. Con oggi invece le guarigioni intoccano quota 484.680 ...

