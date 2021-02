Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 febbraio: 11.068 nuovi casi, i morti sono 221 (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.532. I tamponi effettuati sono 205.642, contro i 290.534 del giorno prima. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. sono 221 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 11.068 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 13.532. I tamponi effettuati205.642, contro i 290.534 del giorno prima. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi.221 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 14(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

