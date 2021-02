Coronavirus, in Italia 11.068 nuovi casi su 205.642 tamponi e altri 221 morti (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 205.642 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,38%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 221 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 idiregistrati ina fronte di 205.642eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,38%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati221 ...

