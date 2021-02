Coronavirus: Giani, 'I nuovi casi registrati in Toscana sono 725' (Di domenica 14 febbraio 2021) Firenze, 14 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 764. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Firenze, 14 feb. - (Adnkronos) - "Iin725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso deipositivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. Ieri i nuovopositivi al Covid erano stati 764.

