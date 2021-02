Coronavirus | cambiano colori regioni | la nuova mappa dell’Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovi cambiamenti, come ormai consueto alla fine di ogni settimana, nellaCovid del Paese. Da oggi, in basse allaordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento passano dal giallo all’arancione. Lo stesso colore – arancione – è confermato per Umbria e provincia di Bolzano, mentre la Sicilia da martedì (a scadenza della vigente ordinanza) torna in giallo anche in virtù dell’indice Rt più basso d’Italia (0,66). Resta in giallo il resto delleitaliane. In questo quadro generale, rimangono delle zone “rosse” circoscritte decise localmente, nelle quali preoccupano i casi Covid legati alle varianti e dove sono in vigore restrizioni più forti. In queste condizioni si trovano: provincia di Bolzano, dove è in vigore una sorta di auto-lockdown ...