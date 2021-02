MediasetTgcom24 : Bassetti a Tgcom24: 'Terza ondata tra questa settimana e la fine di marzo' #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Bassetti, 'lockdown generale? Misura barbara, voce ministero sia una' (2)... - leon96ify : RT @Open_gol: Bassetti: «Sono convinto che un lockdown nazionale sia una misura barbara: mette sullo stesso piano situazioni molto differen… - Open_gol : Bassetti: «Sono convinto che un lockdown nazionale sia una misura barbara: mette sullo stesso piano situazioni molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bassetti

Un'emergenza che per"ha posto in evidenza fratture molteplici : sanitarie, sociali, ... Leggi Anche, tra Cei e governo rapporti ai minimi storici: fallito il dialogo, ora i vescovi ...... eliminato già dallo scorso inverno per il forte rischio di contagi dache un abbraccio ... Precisa la nota: 'Il Cardinale Gualtiero, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ..."Chiedere un lockdown generale è una misura barbara, senza razionale scientifico. Le soluzioni sono lockdown mirati, provinciali, localizzati, chirurgici ...(Adnkronos) - "Piuttosto - rimarca l'infettivologo - dal consigliere del ministro io mi sarei atteso negli ultimi due mesi che spingesse sulle vaccinazioni a tappeto agli ultra ottantenni. Tuttavia no ...