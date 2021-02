Coronavirus | 11 068 nuovi casi con 205 642 tamponi compresi i rapidi I decessi sono 211

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 11.068 idi infezione da Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia tra i 205.642effettuati,78.824 test antigenici. I211.stabili i numeri dei ricoverati con sintomi (-51), mentre le terapie intensive – a fronte di 126 ingressi in un giorno – fanno registrare un saldo di +23 posti letto occupati. La settimana si chiude quindi con un leggero incremento dirispetto alla precedente: da lunedì a oggistati 85.210 i positivi rintracciati, circa 1.500 in più rispetto agli 83.734 registrati nei sette giorni prima. Crescono ieffettuati – da 1.696.000 a 1.805.855 – e di conseguenza, nonostante la ...

