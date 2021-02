(Di domenica 14 febbraio 2021) Saràla finalissima didi basket. Nella prima semi, giocata alle 18, l’Olimpia ha travolto i lagunari 96-65 grazie alle giocate di Rodriguez e Hines, mentre nella seconda semi, giocata in serata, i marchigiani si sono imposti su Brindisi con il punteggio di 74-69. Olimpia-Umana Venezia 96-65: cosa è successo? L’ Olimpiasi conferma ancora una volta schiacciasassi passeggiando su Venezia che pure aveva avuto un inizio sprint, nel quale il tandem Tonut-Watt piazzano quattro triple portandosi sul 20-8. Gli ingressi di Datome e Rodriguez cambiano volto al match che divenna appannaggio dei meneghini ribaltando il risultato alla fine del primo quarto 20-25. Venezia non riesce a reagire e ...

JuventusFCWomen : ?? ???????????? ?? ???????? ???? ?????? ?????????? ?? ?? Coppa Italia Femminile ?? @EmpoliLadies ?? Ale & Ricky ? 12:30 CET ?? #JuveEmpoli - Inter_Women : ?? | APPUNTAMENTO Domani la gara di ritorno di Coppa Italia TIMVISION ?? @ACF_Womens ?? immagini in diretta su… - acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - MirkoEfoglia : Eventi????????: 15:30Biathlon Mondiali 10 km pursuit (F)???? 16:00Rugby Sei Nazioni Irlanda-Francia???? 16:10Salto con gl… - MoliPietro : Coppa Italia: la finale è Milano-Pesaro -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

... la favorita insieme alla Juventus per vincere il titolo - ha ribattuto Simone Inzaghi - Troveremo un'Inter ancora più arrabbiata dopo l'eliminazione dalla, ma noi cercheremo di farci ...Toscani da tenere d'occhio dopo 4 vittorie consecutive ottenute tra campionato e: ha fatto scalpore in particolare il successo di mercoledì scorso sul campo della Lazio, un 2 - 6 ...Dopo l’Olimpia Milano, anche l’Umana Reyer Venezia conquista la semifinale nelle Final Eight di Coppa Italia di basket. Al Forum di Assago, nel secondo quarto, la Virtus Segafredo Bologna cade 89-82.COPPA ITALIA STADIO OLIMPICO DI ROMA – La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, in programma il prossimo 19 maggio, dovrebbe esser disputata, come di consueto, allo stadio Olimpico di Roma.