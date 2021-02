Coppa Italia, c'è Milano - Pesaro: una finale dal sapore anni '80 (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 febbraio 2021 - Si gioca quest'oggi alle 18.15 al Forum di Assago la finalissima di Coppa Italia. A sfidarsi Olimpia Milano e Victoria Libertas Pesaro. Quasi come se fosse un tuffo nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 14 febbraio 2021), 14 febbraio 2021 - Si gioca quest'oggi alle 18.15 al Forum di Assago la finalissima di. A sfidarsi Olimpiae Victoria Libertas. Quasi come se fosse un tuffo nel ...

JuventusFCWomen : ?? ???????????? ?? ???????? ???? ?????? ?????????? ?? ?? Coppa Italia Femminile ?? @EmpoliLadies ?? Ale & Ricky ? 12:30 CET ?? #JuveEmpoli - Inter_Women : ?? | APPUNTAMENTO Domani la gara di ritorno di Coppa Italia TIMVISION ?? @ACF_Womens ?? immagini in diretta su… - Eurosport_IT : PESARO IN FINALE DI COPPA ITALIA ?????? I marchigiani torneranno a giocarsi il trofeo dopo 17 anni! In finale trovano… - danisailor7 : RT @Inter_Women: ?? | FORMAZIONI Così in campo per #FiorentinaInter ?? Si riparte dal 2??-0?? dell'andata, per conquistare la semifinale di… - schtennis : @zugrusina @paolobertolucci Quando ho visto Theo scattare ed andare come il mio babbo in salita, m'è venuto un dubb… -