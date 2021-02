Conte: “Primo posto obiettivo che inseguivamo. Derby? Gara straordinaria ma non decisiva” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonio Conte tecnico dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della vittoria sulla Lazio e delle sensazioni in vista del Derby con il Milan. Queste le sue parole: “Primo posto? Era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po’ di tempo, quello di arrivare in testa. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, la Lazio è tosta e ha qualità; le sei vittorie consecutive dimostrano la sua forza. Ma al tempo stesso c’è stata forza mentale da parte nostra. Sono Contento per i ragazzi, dobbiamo pensare che questo è un punto di partenza. Adesso abbiamo il Derby, arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella tra due ottime squadre, ma non decisiva per lo scudetto”. Su Lukaku: “Sicuramente ha dato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antoniotecnico dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della vittoria sulla Lazio e delle sensazioni in vista delcon il Milan. Queste le sue parole: “? Era unche stavamo inseguendo da un po’ di tempo, quello di arrivare in testa. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, la Lazio è tosta e ha qualità; le sei vittorie consecutive dimostrano la sua forza. Ma al tempo stesso c’è stata forza mentale da parte nostra. Sononto per i ragazzi, dobbiamo pensare che questo è un punto di partenza. Adesso abbiamo il, arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella tra due ottime squadre, ma nonper lo scudetto”. Su Lukaku: “Sicuramente ha dato ...

