Conte e il primato: 'Al derby meglio arrivarci in testa. Bravo Eriksen, ha capito che...' (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'abbiamo visto esultare con i suoi ragazzi come se fosse ancora un giocatore, nel pieno della felicità per un successo fondamentale per l'Inter. Nonostante ciò, davanti alle telecamere Conte fatica a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'abbiamo visto esultare con i suoi ragazzi come se fosse ancora un giocatore, nel pieno della felicità per un successo fondamentale per l'Inter. Nonostante ciò, davanti alle telecamerefatica a ...

sportli26181512 : Conte a Sky: 'Arrivare al derby davanti al Milan è meglio': Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai mic… - gargantuuuu : @andagn @Pirlo_official Si odia Conte ma gli abbiamo regalato il primato. Giocatori svogliati. Coppa Italia trofeo… - sportli26181512 : Conte e il primato: “Al derby meglio arrivarci in testa. Bravo Eriksen, ha capito che...”: Conte e il primato: “Al… - Gazzetta_it : #InterLazio #Conte e il primato: “Al #derby meglio arrivarci in testa. Bravo #Eriksen ha capito che...” - live_serie : ???Successo sulla Lazio e primato in classifica per Conte??? -