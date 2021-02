Con l’episodio dell’8 marzo il Commissario Montalbano si congeda (Di domenica 14 febbraio 2021) La puntata dell’8 marzo potrebbe segnare la fine delle vicende del Commissario Montalbano Lo aveva anticipato Luca Zingaretti che non ci sarebbe stato con ogni probabilità un seguito per il tanto amato personaggio di Salvo Montalbano, il Commissario di Vigata da lui interpretato e nato dalla penna di Andrea Camilleri, deceduto a luglio del 2019. Anche Mimì (Cesare Bocci) aveva detto la sua: “Il mio cuore mi dice che si è chiusa un’epoca”. Adesso anche Fazio (Peppino Mazzotta) annuncia che la puntata dell’8 marzo sarà l’ultimo episodio della storia del Commissario Montalbano. Lo svela Mazzotta in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. La fiction prodotta da Palomar per Rai Fiction, tratta dai romanzi di Andrea ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 febbraio 2021) La puntatapotrebbe segnare la fine delle vicende delLo aveva anticipato Luca Zingaretti che non ci sarebbe stato con ogni probabilità un seguito per il tanto amato personaggio di Salvo, ildi Vigata da lui interpretato e nato dalla penna di Andrea Camilleri, deceduto a luglio del 2019. Anche Mimì (Cesare Bocci) aveva detto la sua: “Il mio cuore mi dice che si è chiusa un’epoca”. Adesso anche Fazio (Peppino Mazzotta) annuncia che la puntatasarà l’ultimo episodio della storia del. Lo svela Mazzotta in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. La fiction prodotta da Palomar per Rai Fiction, tratta dai romanzi di Andrea ...

omniadigitale : Stasera alle 21.25 su Rai1 l'ultimo episodio con “Mina Settembre', la serie ambientata a Napoli, che ha per protag… - AlessiaKasei : RT @Gayofficialita: Ennesimo episodio di #omofobia in #Italia, a #venezia, ai danni di due ragazze. Ci chiediamo che fine farà la legge con… - ComunqueMilan : RT @FerdinandoC: Andrea Pirlo: con il Napoli abbiamo perso per un episodio dubbio. L’episodio, da un’altra inquadratura: -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’episodio Tutti i precedenti tra Virtus Entella e Frosinone ciociariaoggi.it