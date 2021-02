Comunicare con il silenzio. Lo stil nuovo di Draghi visto da Comin (Di domenica 14 febbraio 2021) Tra i vaticanisti gira una storiella sui tre misteri della Chiesa: quanti soldi hanno i salesiani, quanti sono gli ordini di suore e cosa pensano davvero i gesuiti. Forse possiamo ricorrere a questa battuta per capire lo stile che Mario Draghi, allievo appunto dei gesuiti del liceo Massimo, ha adottato nella prima fase di costituzione del suo governo: la riservatezza estrema, il silenzio come forma di comunicazione. Per la prima volta a memoria di osservatori, l’assenza di qualsiasi anticipazione e gossip sui nomi e sul programma di governo è di per sé un argomento di discussione e di analisi, anche degli esperti. Uno stile-Draghi che, da un lato sta frustrando giornalisti, commentatori e leader politici che, per la prima volta, non hanno potuto esercitarsi con il negoziato su nomi e caselle, ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Tra i vaticanisti gira una storiella sui tre misteri della Chiesa: quanti soldi hanno i salesiani, quanti sono gli ordini di suore e cosa pensano davvero i gesuiti. Forse possiamo ricorrere a questa battuta per capire loe che Mario, allievo appunto dei gesuiti del liceo Massimo, ha adottato nella prima fase di costituzione del suo governo: la riservatezza estrema, ilcome forma di comunicazione. Per la prima volta a memoria di osservatori, l’assenza di qualsiasi anticipazione e gossip sui nomi e sul programma di governo è di per sé un argomento di discussione e di analisi, anche degli esperti. Unoe-che, da un lato sta frustrando giornalisti, commentatori e leader politici che, per la prima volta, non hanno potuto esercitarsi con il negoziato su nomi e caselle, ...

martaottaviani : Secondo me, cari colleghi, in questa volontà di comunicare solo le cose essenziali e importanti, #Draghi vi sta lan… - MariaTe47232559 : @Tg3web Credo che non si possa comunicare la domenica sera una eventuale mancata riapertura degli impianti lunedì.… - SandroBonomi2 : @AlbertoLetizia2 Carissimo. In questo momento sarebbe meglio se ognuno di noi pensasse a spingere a tutta il govern… - ICPrincipediPi1 : Imparare ad ascoltare con le orecchie e con il cuore Imparare il silenzio con la bocca e le parole Imparare ad aspe… - andrewconcepts : @Pinkospallino @mgmaglie @realDonaldTrump E le ricordo che oggi A Trump non è permesso comunicare con qualsiasi str… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunicare con Vigna Ratzinger distrutta a Castelgandolfo/ Spazio a vigna Papa Francesco, ma ora...

Ma al di là delle presunte distanze tra i due modi di intendere e comunicare il Vangelo di Cristo nel proprio magistero, Ratzinger e Bergoglio sarebbero ben lontani dal centrare direttamente con le ...

"Serve lockdown", tutti contro Ricciardi

Ma non parlandone con Speranza, bensì dichiarandolo alla stampa, così da creare panico nel Paese. ... "Mario #Draghi rivolgendosi ai suoi ministri si è raccomandato di 'comunicare solo quando c'è ...

Mancata comunicazione dati conducente: giustificazioni La Legge per Tutti A Conegliano menù di Quaresima senza carne a scuola: protesta dei genitori contro la mensa

Conegliano. La società di ristorazione nel mirino di un gruppo di papà e mamme: «Lasciate la religione fuori dai piatti» ...

Investire nello sviluppo delle infrastrutture, dice Webuilt al Governo Draghi

Appena nato il governo Draghi, da cui ci si aspetta una veloce ripresa degli investimenti nelle infrastrutture, parte la comunicazione di Webuilt, gruppo multinazionale italiano attivo nella realizzaz ...

Ma al di là delle presunte distanze tra i due modi di intendere eil Vangelo di Cristo nel proprio magistero, Ratzinger e Bergoglio sarebbero ben lontani dal centrare direttamentele ...Ma non parlandoneSperanza, bensì dichiarandolo alla stampa, così da creare panico nel Paese. ... "Mario #Draghi rivolgendosi ai suoi ministri si è raccomandato di 'solo quando c'è ...Conegliano. La società di ristorazione nel mirino di un gruppo di papà e mamme: «Lasciate la religione fuori dai piatti» ...Appena nato il governo Draghi, da cui ci si aspetta una veloce ripresa degli investimenti nelle infrastrutture, parte la comunicazione di Webuilt, gruppo multinazionale italiano attivo nella realizzaz ...