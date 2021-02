Clasica de Almeria oggi: orario, tv, programma, percorso, favoriti (Di domenica 14 febbraio 2021) Si terrà oggi la prima gara di categoria 1.pro della stagione, vale a dire la Clasica de Almeria 2021. Si tratta di una corsa in linea, lunga 183 chilometri, storicamente adatta ai velocisti. I primi cento chilometri sono tortuosi e presentano le salite di Alto de Celin, Alto de la Alqueria e Alto de Fuente Marbella. Gli ultimi ottanta, invece, sono quasi interamente pianeggianti, fatto salvo per un paio di strappetti. La gara verrà trasmessa in diretta streaming da Eurosport Player a partire dalle ore 15.30. Tre sono i grandi favoriti della vigilia, vale a dire l’azzurro campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) e i due sprinter colombiani Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Alvaro Hodeg (Deceuninck Quick-Step). Altri velocisti che potrebbero ben comportarsi sono: Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Attilio ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Si terràla prima gara di categoria 1.pro della stagione, vale a dire lade2021. Si tratta di una corsa in linea, lunga 183 chilometri, storicamente adatta ai velocisti. I primi cento chilometri sono tortuosi e presentano le salite di Alto de Celin, Alto de la Alqueria e Alto de Fuente Marbella. Gli ultimi ottanta, invece, sono quasi interamente pianeggianti, fatto salvo per un paio di strappetti. La gara verrà trasmessa in diretta streaming da Eurosport Player a partire dalle ore 15.30. Tre sono i grandidella vigilia, vale a dire l’azzurro campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) e i due sprinter colombiani Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Alvaro Hodeg (Deceuninck Quick-Step). Altri velocisti che potrebbero ben comportarsi sono: Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Attilio ...

Ultime Notizie dalla rete : Clasica Almeria Il bordigotto Oliviero Troia va in Spagna per la Clasica de Almeria

Bordighera. Nuovo impegno per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates: domenica 14 febbraio affronterà la Clasica de Almeria. Dopo aver partecipato al Grand Prix Cycliste La Marseillaise , Olly andrà in Spagna. La linea di partenza della corsa, che aprirà la grande campagna di classiche in Europa, quest'...

Il podcast del 10 febbraio

Domenica la squadra che ha sede a Busto Arsizio correrà invece in Spagna la Clasica de Almeria, corsa in linea di 183 chilometri adatta ai velocisti. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast ...

Ciclismo, Belletti e Pacioni in Spagna per la "Clasica de Almeria" Corriere Romagna Presentazione Percorso e Favoriti Clásica de Almería 2021

Sarà la Clasica de Almeria 2021 l’unico evento sopravvissuto del calendario spagnolo di inizio stagione. La semiclassica iberica, in programma domenica 14 febbraio, infatti, è l’unica corsa ad aver re ...

Ciclismo, Belletti e Pacioni debuttano alla “Clasica de Almeria”

Continua a svilupparsi dalla Spagna la stagione della Eolo-Kometa del duo Basso-Contador. Nel profondo sud della penisol ...

