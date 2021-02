Clasica de Almeria 2021: dominio in volata per Giacomo Nizzolo, trionfo per il campione d’Europa (Di domenica 14 febbraio 2021) Inizio di stagione davvero impressionante per l’Italia nel ciclismo su strada. Arriva l’ennesima vittoria azzurra, questa volta in Spagna, nella Clasica de Almeria 2021. Ad imporsi è il campione italiano e d’Europa Giacomo Nizzolo: primo trionfo in maglia continentale per il corridore lombardo. volata eccezionale, senza lasciare scampo ai rivali, quella dell’atleta del Team Qhubeka ASSOS. Corsa piuttosto animata con il gruppo che è stato molto attivo. Due tentativi di fuga, il secondo comprendente anche gli azzurri Rivi e Zoccarato, ma il plotone non ha mai lasciato spazio importante. Da segnalare anche vento forte che ha messo più volte a disagio i corridori, con tanto nervosismo e diverse caduti (coinvolto anche Alvaro Hodeg, uno dei ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Inizio di stagione davvero impressionante per l’Italia nel ciclismo su strada. Arriva l’ennesima vittoria azzurra, questa volta in Spagna, nellade. Ad imporsi è ilitaliano e: primoin maglia continentale per il corridore lombardo.eccezionale, senza lasciare scampo ai rivali, quella dell’atleta del Team Qhubeka ASSOS. Corsa piuttosto animata con il gruppo che è stato molto attivo. Due tentativi di fuga, il secondo comprendente anche gli azzurri Rivi e Zoccarato, ma il plotone non ha mai lasciato spazio importante. Da segnalare anche vento forte che ha messo più volte a disagio i corridori, con tanto nervosismo e diverse caduti (coinvolto anche Alvaro Hodeg, uno dei ...

90Naoto : RT @Bardiani_CSF: ????? Clasica de Almeria corsa all'attacco per Samuele Zoccarato. Live su @Eurosport_IT il gran finale. - roweryorg : Clasica de Almeria 2021. Giacomo Nizzolo w Walentynki - SpazioCiclismo : Giacomo Nizzolo non delude e conquista nettamente la Clasica de Almeria, seconda corsa della sua stagione… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ????? Clasica de Almeria corsa all'attacco per Samuele Zoccarato. Live su @Eurosport_IT il gran finale. - Velorooms : RT @CafeRoubaix: Giacomo Nizzolo wins Clasica de Almeria. -

Ultime Notizie dalla rete : Clasica Almeria Il bordigotto Oliviero Troia va in Spagna per la Clasica de Almeria

Bordighera. Nuovo impegno per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates: domenica 14 febbraio affronterà la Clasica de Almeria. Dopo aver partecipato al Grand Prix Cycliste La Marseillaise , Olly andrà in Spagna. La linea di partenza della corsa, che aprirà la grande campagna di classiche in Europa, quest'...

Il podcast del 10 febbraio

Domenica la squadra che ha sede a Busto Arsizio correrà invece in Spagna la Clasica de Almeria, corsa in linea di 183 chilometri adatta ai velocisti. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast ...

Clasica de Almeria oggi: orario, tv, programma, percorso, favoriti OA Sport LA SPAGNA RIPARTE

Dopo la cancelazione di alcune corse nel calendario spagnolo, si torna a correre nella piensiola iberica con la Clasica de Almeria, prima corsa di ProSeries della stagione. Come si vede da tempo a cau ...

ALMERIA, FINALMENTE SI CORRE IN SPAGNA

Dopo l’apertura della Classica Valenciana lo scorso 24 gennaio e la cancelazione di tutte le altre corse spagnole, si torna a correre nella piensiola iberica con la Clasica de Almeria, prima corsa di ...

Bordighera. Nuovo impegno per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates: domenica 14 febbraio affronterà lade. Dopo aver partecipato al Grand Prix Cycliste La Marseillaise , Olly andrà in Spagna. La linea di partenza della corsa, che aprirà la grande campagna di classiche in Europa, quest'...Domenica la squadra che ha sede a Busto Arsizio correrà invece in Spagna lade, corsa in linea di 183 chilometri adatta ai velocisti. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast ...Dopo la cancelazione di alcune corse nel calendario spagnolo, si torna a correre nella piensiola iberica con la Clasica de Almeria, prima corsa di ProSeries della stagione. Come si vede da tempo a cau ...Dopo l’apertura della Classica Valenciana lo scorso 24 gennaio e la cancelazione di tutte le altre corse spagnole, si torna a correre nella piensiola iberica con la Clasica de Almeria, prima corsa di ...