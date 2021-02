Clamorosa bomba di mercato, Bargiggia: “A fine stagione Marotta torna alla Juve: vuole fuori Paratici” (Di domenica 14 febbraio 2021) Clamorosa bomba di mercato lanciata da Bargiggia riguarda la Juve a quanto sembra a fine stagione Marotta torna alla Juve e vuole fuori Paratici L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 febbraio 2021)dilanciata dariguarda laa quanto sembra aL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

giovamanna1982 : Kyrgios è una bomba ad orologeria, testa matta clamorosa - fra_marchesi : @davide_zermani Me ne sono reso conto dopo averlo ascoltato però potevate farmi un fischio per dirmi che era bomba clamorosa - charlvsando : RT @fuoripistanet: Bomba clamorosa: Gianluca Petecof correrà in Formula 2 con il team Campos. - Fuori_Pista : RT @fuoripistanet: Bomba clamorosa: Gianluca Petecof correrà in Formula 2 con il team Campos. - fuoripistanet : Bomba clamorosa: Gianluca Petecof correrà in Formula 2 con il team Campos. -