Cina, cresce la fiducia delle imprese italiane nel mercato asiatico (Di domenica 14 febbraio 2021) La Camera di Commercio Italiana in Cina ha pubblicato lo scorso 8 febbraio i risultati della terza edizione dell’annuale sondaggio effettuato tra i suoi soci e altre imprese. Ne emerge un quadro di crescente fiducia delle imprese italiane verso la crescita economica della Cina, con la maggioranza degli intervistati che prevede un incremento della propria proiezione sul mercato cinese nei prossimi cinque anni (2021-2025). Nel sondaggio e nel corso dell’evento di presentazione è emerso un orientamento positivo dell’imprenditoria italiana verso la Cina. Nonostante l’incremento del costo di lavoro, la Cina rappresenta un hub di cruciale importanza per le catene di produzione globali. Le aziende che hanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) La Camera di Commercio Italiana inha pubblicato lo scorso 8 febbraio i risultati della terza edizione dell’annuale sondaggio effettuato tra i suoi soci e altre. Ne emerge un quadro dinteverso la crescita economica della, con la maggioranza degli intervistati che prevede un incremento della propria proiezione sulcinese nei prossimi cinque anni (2021-2025). Nel sondaggio e nel corso dell’evento di presentazione è emerso un orientamento positivo dell’imprenditoria italiana verso la. Nonostante l’incremento del costo di lavoro, larappresenta un hub di cruciale importanza per le catene di produzione globali. Le aziende che hanno ...

SerenaConsole : Cina: cresce mercato consegne a domicilio - Notiziario Xinhua - ANSA - autocostruttore : RT @sil_viar0: Però in Cina gli stipendi aumentano. La cd 'classe media' cresce, oggi circa 700milioni, Brooking prevede che, nel 2027, ben… - lucabattanta : RT @sil_viar0: Però in Cina gli stipendi aumentano. La cd 'classe media' cresce, oggi circa 700milioni, Brooking prevede che, nel 2027, ben… - enzo2308 : RT @sil_viar0: Però in Cina gli stipendi aumentano. La cd 'classe media' cresce, oggi circa 700milioni, Brooking prevede che, nel 2027, ben… - Bolpet : RT @sil_viar0: Però in Cina gli stipendi aumentano. La cd 'classe media' cresce, oggi circa 700milioni, Brooking prevede che, nel 2027, ben… -