Cielo sereno e forti gelate

(Di domenica 14 febbraio 2021) Con Tommaso Grieco e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo come si concluderà il weekend e come inizierà la nuova settimana a Bergamo. ANALISI GENERALE Lungo il bordo orientale di un’area anticiclonica presente tra l’Europa centrale ed il mare del Nord, scorre un impulso d’aria artica-continentale, che va interessando i Balcani e, in misura minore, anche la Lombardia. Nei prossimi giorni l’immediato recupero anticiclonico promuoverà l’afflusso di aria decisamente più mite d’estrazione oceanica, la quale convoglierà nuvolosità stratificata e porrà le basi per un sensibile rialzo delle temperature. Domenica 14 febbraio 2021 Tempo Previsto: Nella notte e al mattinodai monti al piano. In giornata tempo stabile eterso, ma dal tardo pomeriggio sarà possibile un ...

chapmns : VI PREGOOOOOO per un cielo più sereno a cinecittà facciamo volare questa meraviglia - bresciameteo : Cielo sereno in arrivo a #Brescia (-1°C) #meteo - Harael14 : RT @ARPALiguria: #meteo Giornate con prevalenza di cielo sereno/poco nuvoloso. Temperature minime rigide, venti Nord forti/burrasca. Lun at… - liberadidonna1 : RT @lori_gianna: @MarcelloAtanas @Cristin97215062 @betyzapi @Marilu08714243 @RBarbasso @79Emmaus @CristinaShonny @Aquilottoblu @MolaschiCla… - Cristin97215062 : RT @lori_gianna: @MarcelloAtanas @Cristin97215062 @betyzapi @Marilu08714243 @RBarbasso @79Emmaus @CristinaShonny @Aquilottoblu @MolaschiCla… -

Ultime Notizie dalla rete : Cielo sereno

ravennanotizie.it

, tante neve gelata e fresca (30 centimetri aggiunti nell'ultima precipitazione dei giorni scorsi) e temperature rigide fanno dell'Alta Lessinia la meta più sognata per questo fine ...Per domenica 14 febbraio,. Attese velature in transito dalla sera. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino a 700 m. Venti: moderati dai quadranti settentrionali in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Meteo per Domenica 14 Febbraio 2021, Perugia. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima di -7°C e massima di 1°C ...