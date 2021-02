Ciclismo, il ricordo di Marco Pantani a 17 anni dalla scomparsa (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo sempre qui, una volta ancora. Nel giorno degli innamorati non si può far altro che ricordare chi tanto si è amato in sella a una bicicletta da corsa. Lui era diverso dagli altri: niente cardiofrequenzimetro, niente radioline e niente calcoli. Se le gambe girano, si parte anche su un cavalcavia senza paura. Marco Pantani ci ha lasciato 17 anni fa, in quel 14 febbraio 2004 a Rimini. Nel residence Le Rose si è consumata la fine dell’eroe del pedale romagnolo, che più di ogni altro aveva conferito quel senso di epico in tempi moderni al Ciclismo. Manca molto e quel senso di vuoto è parzialmente compensato dalla forza del ricordo delle sue imprese che ognuno di noi può soddisfare grazie a Youtube. Lo avevamo conosciuto in quel Giro d’Italia del 1994, quando lo scricciolo di Cesenatico ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo sempre qui, una volta ancora. Nel giorno degli innamorati non si può far altro che ricordare chi tanto si è amato in sella a una bicicletta da corsa. Lui era diverso dagli altri: niente cardiofrequenzimetro, niente radioline e niente calcoli. Se le gambe girano, si parte anche su un cavalcavia senza paura.ci ha lasciato 17fa, in quel 14 febbraio 2004 a Rimini. Nel residence Le Rose si è consumata la fine dell’eroe del pedale romagnolo, che più di ogni altro aveva conferito quel senso di epico in tempi moderni al. Manca molto e quel senso di vuoto è parzialmente compensatoforza deldelle sue imprese che ognuno di noi può soddisfare grazie a Youtube. Lo avevamo conosciuto in quel Giro d’Italia del 1994, quando lo scricciolo di Cesenatico ...

