Christof Innerhofer | “Contano solo le medaglie Ho corso come se fosse la mia ultima gara”

(Di domenica 14 febbraio 2021)ha concluso al sesto posto la discesa libera dei Mondiali 2021 di sci alpino. L’azzurro ha ben figurato nella parte alta della pista Vertigine a Cortina d’Ampezzo, poi ha commesso una piccola sbavatura su un passaggio ostico e si è così dovuto accontentare di un piazzamento a ridosso della top-5, attardato di 90 centesimi dal vincitore, ovvero l’austriaco Vincent Kriechmayr. L’azzurro ha raccontato la sua prova ai microfoni della Rai: “Quile, io ho messo tutto. In partenza ho pensato che dovevo affrontare questasela mia. Ho messo via la neve aggressiva e che sono caduto su quel passaggio e ho dato il mio massimo. So che la miaè stata ok, anche se ...

... è reduce dal trionfo nella discesa di Garmisch in Coppa del mondo Per l'Italia speranze affidate anche a, tre medaglie iridate e due olimpiche, specialmente in caso di neve ...L'attesa per la gara iridata degli uomini - jet è grandissima anche perchè tra i gran favoriti per il podio se non per la medaglia d'oro rimangono gli azzurri, Dominik Paris e. ...Christof Innerhofer ha concluso al sesto posto la discesa libera dei Mondiali 2021 di sci alpino. L'azzurro ha ben figurato nella parte alta della pista Vertigine a Cortina d'Ampezzo, poi ha commesso ...CLICCA PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY. DIRETTA DISCESA MONDIALI CORTINA: FAVORITI E AZZURRI. Ne abbiamo già accennato: la diretta della discesa dei Mondiali di Cortina vedrà in copertina in chiave ...