Chiude il Commissario Montalbano | ultima puntata in onda l' 8 marzo

lamescolanza : Chiude Il commissario Montalbano, addio alla serie con Zingaretti: “Non si faranno altre puntate” - Il Decoder - infoitcultura : Chiude Il commissario Montalbano, addio alla serie con Zingaretti: “Non si faranno altre puntate” - infoitcultura : Il Commissario Montalbano, fine di un’era: la fiction chiude - infoitcultura : Il commissario Montalbano, brutte notizie per i fan: la serie chiude i battenti - infoitcultura : Il Commissario Montalbano chiude per sempre: il vero motivo dietro l’addio -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Commissario

Anche se l ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perchla vicenda del. Ma ...Anche se l'ultimo romanzo di Montalbano, 'Riccardino', non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perchéla vicenda del. Ma - ...Fine di un'epoca. E non resta che rassegnarsi. L’ultimo episodio andrà in onda lunedì 8 marzo . Cala il sipario sul Commissario Montalbano , la storica ...PERUGIA - L'Umbria zona rosso cupo, Perugia come Codogno, l'assessore regionale alla sanità sceso dal Veneto, pronto a lasciare.