Chiariello: “Il Napoli ha avuto un’anima, quattro allenatori hanno rifiutato gli azzurri” (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiariello commenta la vittoria contro la Juventus Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Ha … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 febbraio 2021)commenta la vittoria contro la Juventus Umbertoattraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato la vittoria delcontro la Juventus. Ha … L'articolo proviene da Forz.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO CHIARIELLO ATTACCA ANCORA GATTUSO, ECCO PERCHE' E' ANCORA A NAPOLI. RIVELAZIONI CLAMOROSE >>>>>>… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: C21 - Chiariello: 'Napoli-Juventus, Insigne protagonista assoluto insieme a Lozano, Meret è una saracinesca' https://t.… - DelGriso : @Chiariello_CS Forzanapolisempre! È stupefacente vedere quanto astio si ha nei confronti di Insigne da parte di alc… - cultore65 : @tifoso_perfetto @FerraraLiberato @Chiariello_CS E no non è per il 99% altrimenti saremo tutti delusi che il Napoli… - cultore65 : @FerraraLiberato @Chiariello_CS Mi dispiace per voi ma il Napoli a vinto sarà per una prossima volta, mi raccomando… -