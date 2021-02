Chi è Francesco Zangrillo, il presunto fidanzato di Barbara d’Urso? (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco chi è Francesco Zangrillo, l’uomo che a quanto pare ha conquistato il cuore di Barbara d’Urso Barbara d’Urso potrebbe non essere più single, da pochi mesi sembra essersi legata sentimentalmente a Francesco Zangrillo. A rivelare l’indiscrezioni ci ha pensa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il presunto nuovo fidanzato della nota ed amata conduttrice non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Pochissime sono le informazioni che si sanno su di lui, sembra che non abbia nemmeno un profilo social. Zangrillo è nato e vive a Milano e fa l’assicuratore, gestisce un’attività tutta sua. A quanto pare Barbara d’Urso e Francesco ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco chi è, l’uomo che a quanto pare ha conquistato il cuore dipotrebbe non essere più single, da pochi mesi sembra essersi legata sentimentalmente a. A rivelare l’indiscrezioni ci ha pensa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Ilnuovodella nota ed amata conduttrice non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Pochissime sono le informazioni che si sanno su di lui, sembra che non abbia nemmeno un profilo social.è nato e vive a Milano e fa l’assicuratore, gestisce un’attività tutta sua. A quanto pare...

Avvenire_Nei : #papaFrancesco Chi prega è come l’innamorato: porta sempre nel cuore la persona amata, ovunque egli si trovi. Perci… - fisco24_info : Quando Costa Gavras mi disse: «Tu sarai Draghi e io scoprii quale grande attore fosse lui»: Chi parla è Francesco A… - taichionlineit : Tai Chi Yang La Frusta Video lezione gratis M° Francesco Curci #taichionlineit #taichigratis #francescocurci… - GiancarloInfan1 : RT @BenecomuneNet: Zamagni: 'Vi sono 2 modi errati, per Francesco, di porsi di fronte alle sfide di questo momento: quello di chi cede alla… - Chini_Francesco : RT @giuslit: Non ci possono essere alibi. Chi lo ha preceduto poteva non sapere, #Draghi no. Sa tutto, fin troppo bene. Se accettasse #reco… -