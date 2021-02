Chi è Francesca Verdini fidanzata di Matteo Salvini: Biografia, Età, Padre, Ristorante a Roma (Di domenica 14 febbraio 2021) Francesca Verdini è la figlia di Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia. E’ attualmente la fidanza del leader della Lega Matteo Salvini con cui convive da fine 2020. Francesca e il fratello Tommaso gestiscono un famoso Ristorante di Roma situato nei pressi di Montecitorio. Chi è Francesca Verdini? Nome: Francesca Verdini Età: 26 anni Data di nascita: 27 luglio 1993 Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Firenze Professione: Studentessa e collaboratrice nella gestione di servizi alberghieri Altezza: 172 cm Peso: 60 Kg circa Tatuaggi: Francesca Verdini non ha tatuaggi Profilo Instagram Ufficiale: @fraVerdini Seguici ... Leggi su chiecosa (Di domenica 14 febbraio 2021)è la figlia di Denis, parlamentare di Forza Italia. E’ attualmente la fidanza del leader della Legacon cui convive da fine 2020.e il fratello Tommaso gestiscono un famosodisituato nei pressi di Montecitorio. Chi è? Nome:Età: 26 anni Data di nascita: 27 luglio 1993 Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Firenze Professione: Studentessa e collaboratrice nella gestione di servizi alberghieri Altezza: 172 cm Peso: 60 Kg circa Tatuaggi:non ha tatuaggi Profilo Instagram Ufficiale: @fraSeguici ...

