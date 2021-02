Chi è Federico Lauri: Biografia Federico Fashion Style, Moglie e Figlia, Prezzi Salone delle Meraviglie (Di domenica 14 febbraio 2021) Federico Lauri ovvero Federico Fashion Style, è un Hair Stylist originario di Anzio dal quale si recano moltissimi vip. Con il suo Salone è protagonista del programma di Real Time “Il Salone delle Meraviglie” con la nuova edizione dal 5 gennaio 2021 e del Beauty Bus in cerca di look da stravolgere! Chi è Federico Lauri? Nome: Federico Lauri Nome D’arte: Federico Fashion Style Età: 31 anni Data di nascita: 5 ottobre 1989 Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Anzio Professione: Hair Stylist Altezza: 175 cm Peso: 65 ... Leggi su chiecosa (Di domenica 14 febbraio 2021)ovvero, è un Hair Stylist originario di Anzio dal quale si recano moltissimi vip. Con il suoè protagonista del programma di Real Time “Il” con la nuova edizione dal 5 gennaio 2021 e del Beauty Bus in cerca di look da stravolgere! Chi è? Nome:Nome D’arte:Età: 31 anni Data di nascita: 5 ottobre 1989 Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Anzio Professione: Hair Stylist Altezza: 175 cm Peso: 65 ...

