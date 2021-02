Chelsea | Rangnick rivela | “Mi hanno chiamato prima di prendere Tuchel | ho detto no”

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Ho: ‘mi piacerebbe venire a lavorare con voi ma non posso farlo per quattro mesi. non sono un allenatore ad interim'”. Ralfcosì di essere stato contattato daldel presidente Abramovich per sostituire Lampard, ma di aver declinato l’offerta fino a fine stagione chiedendo piuttosto un contratto lungo per far avviare un progetto. I bluespoi virato sue il tecnico tedesco aspetta una chiamata: “Deve essere qualcosa di speciale. Dipende dai club, dipende se si ha la volontà di lavorare con un allenatore tedesco”. SportFace.

Sportface.it

Il Chelsea ha esonerato Lampard ed è pronto ad affidare la panchina a Tuchel: prima però Allegri e altri due allenatori hanno detto no Non c'è solo Allegri ad aver detto no al Chelsea, come raccontato da Calciomercato.it. Oltre all'allenatore toscano, altri due tecnici hanno respinto le avances dei Blues che oggi hanno esonerato Lampard. Una decisione frutto dei risultati ... Rangnick ha rifiutato la posizione di allenatore ad interim del Chelsea per sostituire Lampard L'esonero di Frank Lampard, dopo 18 mesi da allenatore del Chelsea, ha lasciato la panchina dei Blues ... "Ho detto: 'mi piacerebbe venire a lavorare con voi ma non posso farlo per quattro mesi. non sono un allenatore ad interim'". Ralf Rangnick rivela così di essere stato contattato dal Chelsea del presi ...