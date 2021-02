Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 14 febbraio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 14 febbraio 2021, di Che tempo che fa? ospiti della puntata, nella prima parte, saranno il ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa sera, domenica 14, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 14, di Cheche fa.Quali sono glidi, 14, di Cheche fa?, nella prima parte, saranno il ...

