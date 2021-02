C’è Posta per Te, la storia di Antonella ed Eugenio scatena il pubblico: «Io e te siamo due vulcani a letto» (Di domenica 14 febbraio 2021) A C’è Posta per Te la storia di Eugenio e Antonella ha fatto molto discutere ma soprattutto sorridere visto il siparietto della coppia. L’uomo ha chiamati nella trasmissione di Maria De Filippi la moglie dopo averla tradita chattando con diverse donne in una app di incontri. La donna lo ha scoperto e ha deciso di allontanarlo ma lui ha voluto provare a riconquistare la sua fiducia. Eugenio inizia a piangere quando racconta la sua storia con la moglie, la donna gli ha imposto la separazione in casa dopo che un’amante le ha inviato gli screenshot di conversazioni e foto spinte. Lui si dice molto pentito e spiega di non voler rinunciare a 32 anni di matrimonio e ai 3 figli per quella che reputa una semplice sbandata visto che in puntata tiene a precisare di non aver mai consumato nulla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021) A C’èper Te ladiha fatto molto discutere ma soprattutto sorridere visto il siparietto della coppia. L’uomo ha chiamati nella trasmissione di Maria De Filippi la moglie dopo averla tradita chattando con diverse donne in una app di incontri. La donna lo ha scoperto e ha deciso di allontanarlo ma lui ha voluto provare a riconquistare la sua fiducia.inizia a piangere quando racconta la suacon la moglie, la donna gli ha imposto la separazione in casa dopo che un’amante le ha inviato gli screenshot di conversazioni e foto spinte. Lui si dice molto pentito e spiega di non voler rinunciare a 32 anni di matrimonio e ai 3 figli per quella che reputa una semplice sbandata visto che in puntata tiene a precisare di non aver mai consumato nulla ...

