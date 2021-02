C’è Posta per Te, la sorpresa di Federica Pellegrini ai genitori di Sergio Mirante, morto a 30 anni: ecco cosa ha fatto (Di domenica 14 febbraio 2021) Federica Pellegrini è stata ospite della puntata di C’è Posta per Te di sabato 13 febbraio per fare una sorpresa ai genitori di Sergio Mirante, un ragazzo morto nell’ottobre del 2019 a soli 30 anni a causa di una malattia incurabile. Il giovane era un nuotatore professionista, grande fan proprio della “Divina”, che vedeva come un esempio: dopo la sua morte i suoi genitori hanno dato vita all'”Associazione Sergio Mirante“, un ente di beneficienza che si occupa di aiutare gli appassionati di sport ma non solo. Così, Federica Pellegrini – chiamata da Maria De Filippi – ha deciso di fare una sorpresa ai coniugi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021)è stata ospite della puntata di C’èper Te di sabato 13 febbraio per fare unaaidi, un ragazzonell’ottobre del 2019 a soli 30a causa di una malattia incurabile. Il giovane era un nuotatore professionista, grande fan proprio della “Divina”, che vedeva come un esempio: dopo la sua morte i suoihanno dato vita all'”Associazione“, un ente di beneficienza che si occupa di aiutare gli appassionati di sport ma non solo. Così,– chiamata da Maria De Filippi – ha deciso di fare unaai coniugi ...

