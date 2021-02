C’è Posta per Te, la sorpresa di Bonolis alla signora Francesca. Ma alcuni fan criticano il conduttore (Di domenica 14 febbraio 2021) Uno dei protagonisti della puntata di “C’è Posta per te”, andata in onda ieri sera, è stato sicuramente Paolo Bonolis. Il celebre conduttore 59enne ha fatto la sua apparizione nella trasmissione condotta da Maria De Filippi per fare una sorpresa alla signora Francesca, che impazzisce per l’ex conduttore di Bim Bum Bam. Il regalo per la signora Francesca è stato pensato dai suoi tre figli, Anna, Luigi e Domenica, che hanno voluto far passare un momento indimenticabile alla loro mamma dopo un periodo di grande sofferenza. La donna, infatti, ha perso di recente suo marito, portato via da una leucemia. Bonolis ha quindi consolato la signora ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021) Uno dei protagonisti della puntata di “C’èper te”, andata in onda ieri sera, è stato sicuramente Paolo. Il celebre59enne ha fatto la sua apparizione nella trasmissione condotta da Maria De Filippi per fare una, che impazzisce per l’exdi Bim Bum Bam. Il regalo per laè stato pensato dai suoi tre figli, Anna, Luigi e Domenica, che hanno voluto far passare un momento indimenticabileloro mamma dopo un periodo di grande sofferenza. La donna, infatti, ha perso di recente suo marito, portato via da una leucemia.ha quindi consolato la...

vita__paranoia : Aver partecipato a C’è Posta Per Te???? - 1Dmylifee6 : RT @marxhazz: la mia famiglia io che che cena canto you tranquilla and i a c’… - alviseberto : RT @bubinoblog: ++++ Il serale di #Amici20 di Maria De Filippi prenderà il via mercoledì 10 marzo su Canale 5. Lo show di Pio e Amedeo è ri… - tmono83 : il prossimo che posta le foto di beata gioventù e attuali (praticamente uguali) in cui ci si lagna della decadenza… - plusultrabts : RT @k6oswan: VEDERE PAOLO BONOLIS SCENDERE LE SCALE DI C’È POSTA PER TE CON DYNAMITE IN SOTTOFONDO NON HA PREZZO !!! -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Mercato Globale Degli Ingredienti Delle Proteine Del Siero Di Latte | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay