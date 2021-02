Catalogna al voto: si rischia l'astensionismo per paura del Covid (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono in programma oggi le elezioni della Catalogna, ma il risultato delle urne è messo in discussione dalla paura per il virus. Il timore è quello di ottenere un forte astensionismo dovuto all'... Leggi su globalist (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono in programma oggi le elezioni della, ma il risultato delle urne è messo in discussione dallaper il virus. Il timore è quello di ottenere un fortedovuto all'...

