Casalino e il pianto all'addio di Conte, ma come è finito lui? (Di domenica 14 febbraio 2021) Notato mentre piangeva per l'addio di Conte, Rocco Casalino ora avrà una bella gatta da pelare per la sua uscita di scena. In molti hanno visto Rocco Casalino piangere all'uscita di scena di Giuseppe Conte, che ha lasciato ieri, 13 febbraio, ufficialmente la poltrona di Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo potrebbe far pensare ad un attaccamento particolare del segretario al Presidente… oppure un attaccamento speciale al suo posto di lavoro? Fanno scena in queste ore alcune indiscrezioni sulle ultime chat che l'attuale leader politico del MovimentoVStelle, Vito Crimi, ha avuto con Casalino, dove liquida perentoriamente lui e l'altro segretario responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte.

