(Di domenica 14 febbraio 2021) A partire da domani mattina, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Pierluigi Battista scriverà su HuffPost una rubrica che racconterà ilattraverso i romanzi, gli spettacoli teatrali, i film, la tv, la poesia, la musica, l’arte e si chiamerà Uscita di sicurezza. “Il titolo – dice – è un omaggio a Ignazio Silone, che, con quel libro autobiografico, raccontò la scelta e poi il rifiuto del comunismo. Io non esco da alcuna ideologia, esco però da un”. Dopo sedici anni al Corriere della Sera, tredici alla Stampa, uno a Panorama, un’altra decina d’anni passati tra Epoca, l’Espresso, le riviste, la casa editrice Laterza, Battista hadi continuare su un quotidiano totalmente online, senza più neanche un grammo di carta: “Non è un addio definitivo alla carta, perché ho senz’altro intenzione di scrivere altri libri. Però sì, ho ...

fffitalia : Cari giornali, quello che ci chiede L'Europa ha un nome: Transizione Ecologica. Parliamone. - HuffPostItalia : 'Cari giornali arrivederci, ho scelto un nuovo mondo' - ElitePrimus : Il medico di famiglia di 2 cari amici dopo vaccinazione sperimentale si è ammalato gravemente: febbre alta e compli… - VienDalMare84 : RT @mikytooday1: Cari #media cari #giornali cari #guirnalisti da strapazzo ?? vi siete lamentati di Casalino che ci mandava a cagare? Almeno… - Daviderel4 : RT @mikytooday1: Cari #media cari #giornali cari #guirnalisti da strapazzo ?? vi siete lamentati di Casalino che ci mandava a cagare? Almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari giornali

ilGiornale.it

... 'QUERELATO? DIFFIDATO? TANTI TITOLI DI. Ex gieffino viene querelato ,Ex gieffino viene ... QUINDI GENTILMENTEGIORNALISTI BASTA SCRIVERE QUESTA COSA'. Molto presto ne sapremo qualcosa in ...... il giornale è il risultato di migliaia di lavorazioni vegetali (sempre grazie, alberi!) e ... leggere, archiviare magariche somigliano sempre più a enciclopedie, diventa faccenda da ...A partire da domani mattina, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Pierluigi Battista scriverà su HuffPost una rubrica che racconterà il mondo attraverso i romanzi, gli spettacoli teatrali, i film, la t ...Sergio Gallo e il giornalismo operaio. Il commosso e commovente ricordo di Eleonora Puntillo sul Corriere del Mezzogiorno ...