Capri, un San Valentino di freddo: trasporti bloccati dal gelo (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sull'isola di Capri le temperature sono polari ed hanno sfiorato lo 0. Un giorno di San Valentino quindi con un freddo brutale che ha ridotto il flusso dei trasporti. Come preannunciato nei giorno scorsi infatti il clima è stato a dir poco nefasto. Questa volta non per la pioggia ma per il freddo dovuto al vento siberiano Burion. A Napoli però i cittadini hanno comunque trascorso una piacevole mattinata in giro per la città sfruttando la festa di carnevale e il giorno di San Valentino. Lo stesso invece non si può dire per Capri. Temperature polari fino a sfiorare lo zero hanno caratterizzato il giorno di San Valentino a Capri. A questo si è aggiunto un forte vento di tramontana che ha fatto ...

Le vaccinazioni anche oggi, come il primo giorno, proseguiranno nei due punti allestiti, ovvero a Capri, alla tendostruttura "San Costanzo" in località Palazzo a Mare, e ad Anacapri, nel cuore del ...

Quella di San Valentino è stata un giornata fuori dal comune con un ... tanto che l'unica corsa che è arrivata alle 10.30 a Capri ed è ripartita subito è stata la nave veloce Fauno. Ha fatto anche ...

