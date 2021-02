Capitolo chiuso tra Arisa e il fidanzato? I rumors sui social (Di domenica 14 febbraio 2021) Un anno partito con il botto per la cantante Arisa, che da qualche tempo ha ritrovato l’amore con il suo manager Andrea Di Carlo e parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, inoltre pare che ci siano addirittura nozze in vista. Le foto scomparse O almeno lo erano, dopo che è spuntato un anello a sugellare la promessa d’amore, pare che i due abbiano litigato e l’anello sia stato restituito, e le foto della coppia siano scomparse dai social. Staremo a vedere cosa succederà, del resto l’amore oggi corre sui social, e le notizie arrivano in tempo reale. Ma Arisa ci ha abituati ai cambi repentini, lei stessa non ne ha paura, come aveva ammesso in una intervista a IoDonna Durante il lockdown ho avuto tanto tempo – qui in casa a Milano – per stare in silenzio, analizzarmi e ho deciso di provare da ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 14 febbraio 2021) Un anno partito con il botto per la cantante, che da qualche tempo ha ritrovato l’amore con il suo manager Andrea Di Carlo e parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, inoltre pare che ci siano addirittura nozze in vista. Le foto scomparse O almeno lo erano, dopo che è spuntato un anello a sugellare la promessa d’amore, pare che i due abbiano litigato e l’anello sia stato restituito, e le foto della coppia siano scomparse dai. Staremo a vedere cosa succederà, del resto l’amore oggi corre sui, e le notizie arrivano in tempo reale. Maci ha abituati ai cambi repentini, lei stessa non ne ha paura, come aveva ammesso in una intervista a IoDonna Durante il lockdown ho avuto tanto tempo – qui in casa a Milano – per stare in silenzio, analizzarmi e ho deciso di provare da ...

