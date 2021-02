Cani blu in Russia | possibile contaminazione chimica

Leggi su chenews

(Di domenica 14 febbraio 2021) La notizia del ritrovamento didal pelo blu per le strade di una città russa potrebbe essere più grave del previsto. Erano stati avvistati in branco, alcuni giorni fa, nei pressi di Dzerzhinsk, cittadina della regione di Nizhny Novgorod, 7dal pelo color turchese. Un mix con le nevi ed i ghiacci del posto che farebbero pensare a 7 piccoli yeti, ma che in realtà ha portato dei risvolti non proprio positivi. Dal pelo deiinfatti si sarebbe risalito alladata dalle scorie chimiche di una centrale nucleare abbandonata. Nei pressi del posto dove sono stati avvistati icolorati vi è infatti la Dzerzhinskoye Orgsteklo, una centrale che era stata abbandonata per fallimento. Si prevede che iabbiano trovato ...