“Camille” | la storia vera di una giovanissima fotoreporter francese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021) A volte è difficile per chi ci è intorno comprendere la natura di alcune nostre scelte. In particolare quando si tratta di scelte che ci portano lontani dalla nostra casa, dalla vita tranquilla che conosciamo. Ma nessuno, anche chi le sostiene, si rende conto di quanto sia necessario per alcune persone cercare altro, andare oltre la quotidianità stantia fatta di lavoro e svaghi. E’ questo ciò che è successo aLepage, giovaneche a soli 25 anni ha deciso di partire per andare a fotografare la Seconda guerra civile nella Repubblica Centrafricana. Il regista Boris Lojkine, 5 anni dopo la sua morte, ha deciso di raccontarci ladi questa coraggiosain un film: “”. Uscita nel 2019, la pellicola segue la ancora inesperta reporterin ...