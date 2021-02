Cambia la mappa del Covid. Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento in zona arancione. Spostamenti vietati fino al 25 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuovi Cambiamenti, come ormai consueto alla fine di ogni settimana, nella mappa Covid del Paese. In base alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto), Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento passano dal giallo all’arancione. Lo stesso colore – arancione – è confermato per Umbria e provincia di Bolzano, mentre la Sicilia da martedì (a scadenza della vigente ordinanza) torna in giallo anche in virtù dell’indice Rt più basso d’Italia (0,66). Resta in giallo il resto delle regioni italiane. In questo quadro generale, rimangono delle zone “rosse” circoscritte decise localmente, nelle quali preoccupano i casi Covid legati alle varianti e dove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuovimenti, come ormai consueto alla fine di ogni settimana, nelladel Paese. In base alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto),dipassano dal giallo all’. Lo stesso colore –– è confermato per Umbria edi Bolzano, mentre la Sicilia da martedì (a scadenza della vigente ordinanza) torna in giallo anche in virtù dell’indice Rt più basso d’Italia (0,66). Resta in giallo il resto delle regioni italiane. In questo quadro generale, rimangono delle zone “rosse” circoscritte decise localmente, nelle quali preoccupano i casilegati alle varianti e dove ...

Tg3web : Cambia di nuovo la mappa a colori dell'Italia, da domani Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia autonoma di Trent… - fcolarieti : Cambia la mappa del Covid. Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento in zona arancione. Spostamenti vietati f… - Notiziedi_it : Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione - markus_auto : Spostamenti: nuovo stop fino al 25 febbraio, come cambia la mappa dei colori ... - infoitinterno : Cambia la mappa del Covid, quattro regioni tornano in arancione -