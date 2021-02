Calciomercato Juventus, affare proibitivo: si inserisce il Manchester United (Di domenica 14 febbraio 2021) In vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, in casa Juventus, Fabio Paratici e soci si starebbero ponendo giustificati interrogativi per quanto riguarda il futuro della difesa bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Germania: Raiola complice dell'affare Tenendo conto di un possibile addio a breve termine di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci, alla rosa della Vecchia Signora verrebbe a mancare una discreta dose di esperienza internazionale, lacuna colmabile solamente tramite l’acquisto di un top player della difesa. In questi giorni sarebbe stato accostato alla Juventus il nome di Raphael Varane del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova ipotesi all'orizzonte: possibile un clamoroso ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) In vista della prossima sessione estiva di, in casa, Fabio Paratici e soci si starebbero ponendo giustificati interrogativi per quanto riguarda il futuro della difesa bianconera. LEGGI ANCHE:, scambio in Germania: Raiola complice dell'Tenendo conto di un possibile addio a breve termine di Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci, alla rosa della Vecchia Signora verrebbe a mancare una discreta dose di esperienza internazionale, lacuna colmabile solamente tramite l’acquisto di un top player della difesa. In questi giorni sarebbe stato accostato allail nome di Raphael Varane del Real Madrid. LEGGI ANCHE:, nuova ipotesi all'orizzonte: possibile un clamoroso ...

CMercatoNews : ?? #Calciomercato, niente #SerieA per #DiegoCosta: si avvicina al #Palmeiras - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ??#Inter, Bargigga rivela: 'A fine stagione #Marotta torna alla #Juventus, ma ha chiesto che non ci sia più #Paratici… - giallorossa4 : RT @calciomercatoit: ??#Inter, Bargigga rivela: 'A fine stagione #Marotta torna alla #Juventus, ma ha chiesto che non ci sia più #Paratici… - calciomercatoit : ??#Inter, Bargigga rivela: 'A fine stagione #Marotta torna alla #Juventus, ma ha chiesto che non ci sia più… -