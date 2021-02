Calcio | Trentalange nuovo presidente Aia

(Di domenica 14 febbraio 2021) Alfredoè ildell’Aia. L’ex arbitro all’Assemblea elettiva ha ottenuto 193 voti, contro i 125 deluscente Marcello Nicchi. Due le schede bianche. “Un grandissimo grazie, non è semplice da questo momento pensare a tutti noi come una squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall’ultimo aldell’Aia, a cui devo dire veramente grazie perché mi ha insegnato tantissime cose. Il percorso che ha fatto è stato pieno di valori, di impegno, e quello che lui ha dato a questa associazione resterà per sempre nel mio cuore. Questo applauso è a Marcello Nicchi”. Queste le parole deldell’Aia nel suo discorso all’Assemblea dopo l’elezione. “Oggi noi proviamo a fare squadra, voi siete i ...

