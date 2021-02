Calcio | Fonseca | ' gara ben gestita | dobbiamo migliorare risultati con le big'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Siamo entrati bene in partita, abbiamo fatto 2 gol, anzi 3 con quello non convalidato, ma abbiamo creato tante occasioni. Nella ripresa abbiamo gestito, in particolare una bella partita". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo, a Dazn dopo il successo per 3-0 con l'Udinese. "La partita di Villar? Era importante fare pressing su De Paul, è un grande giocatore ed è importante per l'Udinese, Villar ha fatto bene, in quei momenti e anche in attacco. Non doveva concedere spazi a De Paul e ha fatto bene. Cristante? Bryan è un giocatore intelligente, ha giocato lì dopo il problema di Kumbulla ma ha già giocato lì, ha fatto bene controllando la profondità. E' un leader che mantiene la squadra corta, può fare quel ruolo". Il portoghese poi sulla prestazione di Mayoral e Dzeko. "Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita e da come ...