(Di domenica 14 febbraio 2021) Il portiere delAlessioha analizzato ai microfoni di Sky Sport il ko subito contro l'Atalanta: "Oggi è normale essere, abbiamo giocato bene ma non abbiamo guadagnato niente. Venerdì ci attende una partita molto importante ma non sarà decisiva visto che nealtre 16. Il. Non è un momento in cuimolto fortunati, la situazione è complicata ma dobbiamo restare uniti e continuare con questo spirito. I miei proviniFiorentina? Non ricordo se ci fosse Prandelli, sono passati tanti anni".caption id="attachment 1054461" align="alignnone" width="3543"(getty images)/caption ITA Sport Press.

CentotrentunoC : #CagliariAtalanta CAGLIARI ???? Le parole di Alessio #Cragno dopo lo 0-1 subito dall'Atalanta alla #Sardegna Arena - ItaSportPress : Cagliari, Cragno: 'Siamo delusi, ma mancano 16 partite. Alla fine il lavoro pagherà' - - sportli26181512 : Cagliari, le pagelle di CM: Godin versione diga, affondano Zappa e Walukiewicz: Cagliari-Atalanta 0-1 Cragno 6: inc… - PharrisGiacomo : Cragno da prendere immediatamente col Cagliari in B - passiondfutbol : Serie A???? ?Cagliari-Atalanta ???Formazioni Ufficiali CAGLIARI Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Cragno

Centotrentuno.com

... va via in dribbling a Zappa e Walukievicz, entra in area e a tu per tu confa partire un destro che non dà scampo al portiere dei sardi. Al 95' l'arbitro assegna un rigore alper un ...... va via in dribbling a Zappa e Walukievicz, entra in area e a tu per tu confa partire un destro che non dà scampo al portiere dei sardi. Al 95 l'arbitro assegna un rigore alper un ...(askanews) - L'Atalanta batte 1-0 il Cagliari nel match della 22esima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due passi falsi consecutivi, agganciando momentaneamente la Lazio al sesto posto. A ...La sfera si muove con difficoltà, Pasalic cerca di sorprendere gli avversari dialogando spesso con Gosens, mentre Ilicic in avanti è meno supportato da Sutalo, preferito a Mahele. Zapata fa a sportell ...