Cagliari-Atalanta | la diretta del match

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’con un imperativo: riprendere il passo delle grandi. Gasperini conferma Sutalo sulla fascia destra. In porta c’è Sportiello. Pasalic in mezzo al campo con Freuler, panchina per de Roon. Davanti Pessina con Ilicic e Zapata. Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco.(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Dalle 15 ladella partita. L'articolo BergamoNews.

