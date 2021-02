Cagliari-Atalanta 0-1 | ci pensa Muriel nel finale

(Di domenica 14 febbraio 2021)(ITALPRESS) – L'vince 1-0 alla Sardegna Arena e inguaia il. I padroni di casa partono subito forte e schiacciano nella loro metà campo gli ospiti, trovando anche un palo, fortuito, per una deviazione di Djimsiti verso la propria porta. Nella ripresa Gasperini cambia dei pezzi a centrocampo, schierando subito Miranchuk (al posto di Pasalic) e De Roon (per Pessina). Le prime occasioni sono di nuovo del, l'si fa vedere unicamente con una punizione centrale di Ilicic, ma lentamente alza la pressione, mentre ilinizia ad accusare gli sforzi che fino a questo momento della partita non hanno pagato. Gasperini gioca la cartaal 69?, e il colombiano dà brio e vivacità all'attacco nerazzurro. Il motore ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Cagliari 0-1* Atalanta *(Muriel 90+1') #SSFootball - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - apetrazzuolo : SERIE A - Cagliari-Atalanta 0-1: la decide Muriel - napolimagazine : SERIE A - Cagliari-Atalanta 0-1: la decide Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Atalanta

Commenta per primo Luis Muriel parla a Sky Sport della vittoria dell'sul campo del, grazie a un suo gol: 'Il mister ci aveva detto in settimana che non vincevamo più partite al 90'. E oggi ci siamo riusciti. Finalmente abbiamo conquistato i tre punti,...0 - 1 Muriel regala al 90' i tre punti all'. A farne le spese uno sfortunatobattuto 1 - 0 quando sperava di aver conquistato almeno un punto. La squadra di ...Sono da pochi terminati i match della domenica pomeriggio di Serie A validi per la 22^ giornata di campionato: l'Atalanta batte il Cagliari 1-0 grazie ad una prodezza di Luis Muriel, la ...I bergamaschi riescono nel finale a portarsi a casa tre punti fondamentali grazie alla rete del solito Muriel. Le pagelle per il fantacalcio L’Atalanta si aggiudica un’importante successo per 1-0 sul ...