Brunetta, il "ministro di alto profilo": voce dalle sacre stanze, che teste possono saltare (Di domenica 14 febbraio 2021) Meno male che c'è lui. È l'unica autentica sorpresa di questo governo. È la garanzia del "nessun dorma". Gli altri componenti si dividono tra "tecnici benedetti da Draghi" e "politici salvati da Mattarella", questi ultimi scelti e impastati secondo i dettami del celebre manuale dell'Ottocento di Olindo Guerrini: L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa. Renato Brunetta è fuori quota, non è catalogabile. È un numero primo. È stato in passato ministro, il migliore che sia capitato all'Italia nel settore della pubblica amministrazione. Non solo: è stato - ed è - un professore di rilievo internazionale, la cui colpa è di aver esibito all'invidia del prossimo alcune citazioni della stampa internazionale che lo aveva individuato nel campo dell'economia del lavoro come un potenziale Nobel. Ha avuto l'ingenuità fanciullesca di essere lui a rivelarlo, invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Meno male che c'è lui. È l'unica autentica sorpresa di questo governo. È la garanzia del "nessun dorma". Gli altri componenti si dividono tra "tecnici benedetti da Draghi" e "politici salvati da Mattarella", questi ultimi scelti e impastati secondo i dettami del celebre manuale dell'Ottocento di Olindo Guerrini: L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa. Renatoè fuori quota, non è catalogabile. È un numero primo. È stato in passato, il migliore che sia capitato all'Italia nel settore della pubblica amministrazione. Non solo: è stato - ed è - un professore di rilievo internazionale, la cui colpa è di aver esibito all'invidia del prossimo alcune citazioni della stampa internazionale che lo aveva individuato nel campo dell'economia del lavoro come un potenziale Nobel. Ha avuto l'ingenuità fanciullesca di essere lui a rivelarlo, invece ...

