Bonolis conquista il pubblico di “C’è posta per te” e si becca un “Cretino” da Maria

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio 2021 è andata in onda la nuova puntata di C’èper te e questa volta sul palco è salito un ospite d’eccezione: Paolo. Il famoso conduttore è stato “l’ospite a sorpresa” di una storia commovente, organizzata da tre figli per la loro adorata madre. Sembra che purtroppo, dopo la tragica scomparsa del padre, infatti, la mamma sia sprofondata in uno stato di tristezza inconfortabile e abbia completamente perso la voglia di vivere. Proprio per cercare di riportare la gioia nel suo cuore, i tre ragazzi si sono rivolti al programma diDe Filippi. “Vogliamo ridarti quella felicità che da un po’ di tempo manca nei tuoi occhi” La storia di una famiglia unita e di un regalo speciale! #CePerTe pic.twitter.com/sHnzpmv5Hf — C’èper Te ...

Paolo Bonolis e Federica Pellegrini hanno intrattenuto il pubblico con le loro splendide sorprese, ospiti a "C'è Posta per Te" di Maria De Filippi.