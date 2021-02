Bonifiche e 'siti orfani', Fiasconaro (M5S) segnala nuova opportunità per i comuni (Di domenica 14 febbraio 2021) Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani e ... redazione@oglioponews.it Leggi su oglioponews (Di domenica 14 febbraio 2021) Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 105 milioni di euro alla bonifica deie ... redazione@oglioponews.it

"Come dichiarato dallo stesso Ministro Sergio Costa , ci sono tanti posti in Italia che non sono siti di interesse nazionale né regionale, in cui l'ambiente è stato aggredito e nessuno ha ancora ...

Terra dei Fuochi, il commiato di Costa: "La Regione ora agisca"

... spero arrivi presto altrimenti le bonifiche non partono mai. Nell'ultimo anno ho scritto alla ... I soldi ci sono, le leggi ci sono sui siti orfani, sul sin ecoballe, la regione agisca e si prenda ...

Bonifiche e 'siti orfani',

Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani e prevede la ripartizione delle risorse ...

“Caffaro, ora bisogna concentrarsi sulla bonifica”

Assicuriamoci che funzioni la barriera idraulica e procediamo con la gara, dicono in una nota congiunta i capigruppo della maggioranza.

