Bonaventura | “Risultato bugiardo | abbiamo giocato un’ottima partita”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Giacomo, centrocampista della Fiorentina, ha commentato così il ko rimediato a Genova contro la Sampdoria: “fatto molto più della Sampdoria,concesso poco e questo ci deve fare arrabbiare per affrontare meglio le prossime partite. Allo stesso tempo però dobbiamo anche credere in quello che stiamo facendo. Il, oggi”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura è intervenuto a Sky Sport per commentare la sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria. 'Il risultato è bugiardo, oggi abbiamo fatto molto più della Sampdoria'. Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, tra i migliori dei suoi oggi, commenta il match contro la Sampdoria perso 2-1. Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Sampdoria.