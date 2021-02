Bollettino Coronavirus di Domenica 14 Febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) In data 14 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,40% (ieri +0,50%) con 2.721.879 contagiati totali, 2.225.519 dimissioni/guarigioni (+9.469) e 93.577 deceduti (+221); 402.783 infezioni in corso (+1.370). Ricoverati con sintomi -51 (18.449); terapie intensive +23 (2.085) con 126 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 205.642 tamponi totali (ieri 290.534) di cui 126.818 molecolari (ieri 134.676) e 78.824 test rapidi (ieri 137.838) con 81.458 casi testati (ieri 94.016); 11.068 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,38% (ieri 4,65% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,58% (ieri 14,39, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.987; Campania 1.603; Emilia Romagna 1.323; Lazio 809; Puglia 732. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,40%) con 30.289 tamponi totali (ieri 40.978) di cui 23.862 molecolari (ieri 26.649) e 6.427 test ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) In data 14l’incremento nazionale dei casi è +0,40% (ieri +0,50%) con 2.721.879 contagiati totali, 2.225.519 dimissioni/guarigioni (+9.469) e 93.577 deceduti (+221); 402.783 infezioni in corso (+1.370). Ricoverati con sintomi -51 (18.449); terapie intensive +23 (2.085) con 126 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 205.642 tamponi totali (ieri 290.534) di cui 126.818 molecolari (ieri 134.676) e 78.824 test rapidi (ieri 137.838) con 81.458 casi testati (ieri 94.016); 11.068 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,38% (ieri 4,65% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,58% (ieri 14,39, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.987; Campania 1.603; Emilia Romagna 1.323; Lazio 809; Puglia 732. In Lombardia curva +0,35% (ieri +0,40%) con 30.289 tamponi totali (ieri 40.978) di cui 23.862 molecolari (ieri 26.649) e 6.427 test ...

